Армянский депутат лишился мандата после скандала в Гюмри

Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян лишился мандата после скандального поведения в Гюмри.

Об этом он сообщил в соцсети, передают армянские СМИ.

В своей публикации в соцсетях он написал, что в политических процессах основополагающую роль играет культура ответственности, и у него есть для этого соответствующая воля и решимость.

«В прошлое воскресенье в городе Гюмри так называемые инциденты с моим участием считаю не соответствующими поведению депутата Нацсобрания Армении. Депутат в своей миссии обязан избегать неуместного поведения. Поэтому публично прошу у всех прощения и официально заявляю, что сдаю мандат депутата НС. Заявление сегодня в установленном порядке передам в администрацию парламента», - написал Габриелян.

При этом депутат сообщил, что одновременно выдвинет кандидатуру на пост члена правления «Гражданского договора», так как для него однозначно – «партия нуждается в серьезном оздоровлении и трансформации».

В день выборов 30 марта депутат, предположительно, в нетрезвом состоянии допустил ряд матерных и оскорбительных фраз при общении с журналистами, вел себя несколько развязно, а на вопрос, не собирается ли он сложить мандат, заявил, что «так или иначе в 2026 году сменится власть, зачем отказываться от мандата сейчас».

На вопрос, как он отреагирует на возможное поражение кандидата от партии власти Сарика Минасяна, парламентарий заявил, что «обрадуется».