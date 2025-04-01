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Ведомство Маска добилось удаления из системы соцобеспечения США 10 млн лиц старше 120 лет

First News Media11:22 - Сегодня
Ведомство Маска добилось удаления из системы соцобеспечения США 10 млн лиц старше 120 лет

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска добилось удаления из системы социального обеспечения 10 млн индивидуальных страховых номеров, принадлежавших лицам старше 120 лет.

Об этом DOGE сообщило в X.

Ранее Маск указывал на наличие в системе соцобеспечения данных давно умерших людей в возрасте от 120 до 369 лет, которые формально все еще числились как живые. Куратор DOGE иронично называл этих покойных граждан «вампирами».

10 млн записей были удалены за последний месяц. Ведомство по повышению эффективности добавило, что администраторам системы соцстрахования необходимо обновить данные еще 2 млн человек, которые скорее всего также уже умерли.

Как ранее указывал американский журнал Wired, ситуация с «300-летними вампирами» во многом объясняется особенностями в значительной мере устаревшего программного обеспечения, которым пользуется Служба социального обеспечения США, из-за которого база данных содержит ошибочные или устаревшие сведения. При этом сама Служба соцстрахования уведомляла, что 98% лиц в возрасте старше 100 лет, которые значатся в системе, не получают никаких выплат.

Илон Маск объявлял о планах масштабной ревизии системы соцобеспечения США в феврале 2025 года. Он отмечал, что подозревает «крупнейшее в истории мошенничество» из-за того, что число страховых номеров в системе соцобеспечения значительно превышает число граждан страны в целом.

Сразу после инаугурации 20 января республиканца Дональда Трампа DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.

Источник: ТАСС

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