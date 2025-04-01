Мэра Иревана обвиняют в растрате: Он намекает на Пашиняна

В ближайшие дни генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян предъявит обвинение мэру Иревана Тиграну Авиняну в рамках дела о растрате около 25 млрд драмов фонда ANIF.

Об этом пишет газета «Жоховурд», ссылаясь на свои источники, близкие к силовым структурам.

«Авинян, в свою очередь, откровенно рассказал о своих планах в узком кругу, заявив, что если всю вину свалят на него, то ему придется назвать имена всех фигурантов дела, начиная с Никола Пашиняна. Мы не смогли получить по этому поводу никаких комментариев ни от Авиняна, ни от генпрокурора в связи с апрельским поствыборным днем. Но сделаем это в подходящее время», - отмечает издание.