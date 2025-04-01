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Евросоюз обеспокоен визитом Нетаньяху в Венгрию

First News Media13:05 - Сегодня
Евросоюз обеспокоен визитом Нетаньяху в Венгрию

Страны Евросоюза рассматривают будущую поездку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию как попытку «подорвать единство коллективного Запада».

Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, запланированный на следующую неделю визит «в некоторых европейских столицах рассматривается как просчитанная атака на трансатлантическое единство».

Тем не менее, как напоминает портал, Венгрия - не единственная страна ЕС, которая ставит связи с Израилем выше обязательств перед Международным уголовным судом (МУС). Ранее вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что пригласит Нетаньяху в Берлин, несмотря на выданный МУС ордер на его арест. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что Нетаньяху сможет посетить мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, а Франция, Италия и Нидерланды озвучивали потенциальные пути обхода ордера МУС на основе дипломатического иммунитета израильского премьера.

21 ноября 2024 года палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

Источник: ТАСС

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