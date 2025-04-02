Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных
Омбудсмены России и Украины договорились обменяться посылками для военнопленных.
Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, которые передает РИА Новости, это произойдет в апреле, всего будут переданы по 1500 посылок.
«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами. Посылки собраны, в этом месяце начинается вручение. По 1500 с каждой стороны», - сказала Москалькова.
По словам омбудсмена, военным очень важно чувствовать связь с домом, находясь в плену. Она также заявила, что солдат обязательно вернут.
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