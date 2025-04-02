Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных

Омбудсмены России и Украины договорились обменяться посылками для военнопленных.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, которые передает РИА Новости, это произойдет в апреле, всего будут переданы по 1500 посылок.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами. Посылки собраны, в этом месяце начинается вручение. По 1500 с каждой стороны», - сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, военным очень важно чувствовать связь с домом, находясь в плену. Она также заявила, что солдат обязательно вернут.