Президент Ильхам Алиев проинформировал германского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал германского коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сказал:

«Сегодня в ходе беседы я в достаточной степени проинформировал господина Президента о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Я отметил, что после окончания Второй Карабахской войны именно Азербайджан и лично я стали инициаторами начала мирных переговоров. В то время ни Армения, ни еще функционировавшая тогда Минская группа ОБСЕ не выдвинули подобного предложения. Это предложение было сделано азербайджанской стороной. Это само по себе показывает, насколько мы заинтересованы в заключении мирного договора».

Президент Азербайджана добавил, что так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», на включении которой в мирный договор до января 2024 года настаивала Армения, нет, она существовала только в мечтах Армении. Есть Карабахский регион Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ