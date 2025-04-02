Представитель Госдепа примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК

Старший советник Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Эрик Джейкобс находится с визитом в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Во время своего визита Джейкобс встретится с официальными лицами, руководителями энергетического сектора и экспертами отрасли, чтобы обсудить важность энергетической безопасности.

Кроме того, в пятницу, 4 апреля, он примет участие в 11-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК).