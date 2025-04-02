Аракчи о позиции Тегерана по ядерному оружию: «Военной альтернативы нет»

Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием и не собирается его получить в будущем, всем должно быть очевидно, что «военного пути» или «военной альтернативы» для решения иранской ядерной программы нет, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не заключат соглашения.

«Иран вновь заявляет, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет стремиться к поиску, производству или приобретению ядерного оружия. Спустя десять лет после подписания СВПД и семь лет после одностороннего выхода США из него нет ни малейших доказательств того, что Иран нарушил свои обязательства по СВПД. Это признала даже директор нацразведки Тулси Габбард», - написал Аракчи.

Он отметил, что дипломатический путь взаимодействия Ирана с западными странами по его вопросу ядерной программы доказал свою эффективность в прошлом и может оставаться эффективным по сей день.

«Однако всем следует ясно дать понять, что не существует такого понятия, как «военная альтернатива», не говоря уже о «военного пути». Катастрофические провалы на Ближнем Востоке, которые обошлись предыдущим администрациям США более чем в 7 триллионов долларов, говорят сами за себя», - добавил иранский дипломат.

Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном «верифицированное» ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.

В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

Источник: РИА Новости