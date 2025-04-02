В парламенте Ирана пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну

Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эбрахим Азизи в ответ на угрозы США пообещал, что иранцы отрежут ногу любому, кто вторгнется на территорию исламской республики.

«Если нога какого-либо агрессора ступит на священную территорию исламского Ирана, мы отрежем эту ногу. Согласно учению Исламской Революции, мы не были инициаторами ни одной из войн, но мы научились решительно и жестко противостоять агрессорам», - подчеркнул он в интервью агентству IRNA.

«Сионистский режим (имеется в виду Израиль) и США должны знать, что если они попытаются под вымышленным предлогом нанести хоть малейший ущерб нашей национальной безопасности, то они более не будут чувствовать себя в безопасности где бы то ни было в мире», - добавил иранский парламентарий. По словам Азизи, любое государство, сотрудничающее с США или Израилем, будет рассматриваться Ираном в качестве мишени на поле битвы.