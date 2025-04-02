Великобритания ужесточает правила въезда для граждан государств ЕС

В Великобритании 2 апреля вступили в силу новые правила пересечения границы для граждан Европейского Союза. Им придется заранее приобретать электронное разрешение на въезд (ETA), сообщают зарубежные СМИ

Глава британской пограничной службы Фил Дуглас заявил, что нововведение призвано повысить безопасность границ, став средством контроля над миграцией. На данном этапе ETA стоит 12 евро на человека, однако уже в ближайшие дни цена возрастет до 19 евро. На оформление разрешения потребуется три рабочих дня.

По новому разрешению можно будет въехать на период до шести месяцев, если ваша цель – туризм, посещение семьи, друзей или бизнес. Люди творческих профессий смогут въезжать на три месяца и работать без оформления рабочей визы.

От необходимости оформлять разрешение освобождены жители Ирландии и подконтрольных Великобритании островов Гернси, Джерси и Мэн.