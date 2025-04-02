Евровидийная песня группы Mamagama зазвучала в формате Deep House – ВИДЕО

Группа Mamagama, представляющая Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», презентовала новую версию своей конкурсной песни «Run With U».

Трек зазвучал в формате Deep House, получив обновлённое электронное звучание – видеоролик, снятый на новую версию «Run With U», презентован на официальном YouTube канале конкурса «Евровидение» и был на ура встречен фанатами группы Mamagama.

Отметим, что на конкурсной сцене в Базеле прозвучит официальная версия песни «Run With U», с которой Mamagama выступит в первом конкурсном полуфинале «Евровидения» под номером 10.