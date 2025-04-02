Совмещать участие в ОДКБ и ЕАЭС с Евросоюзом у Армении вряд ли получится, заявили в МИД РФ

Совмещать участие в ОДКБ и ЕАЭС с Евросоюзом у Армении вряд ли получится.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с армянскими журналистами.

По его словам, Россия всегда подчеркивала, что она не собирается вмешиваться во внутренние дела государств, в том числе Армении. Он добавил, что это самостоятельное решение, призвав при этом обратить внимание на целый ряд аналогичных действий других стран.

«Украина давно внесла в свою Конституцию стремление в Евросоюз и НАТО. Насколько продвинулась Украина в этом процессе? Поэтому я думаю, что из каких-то аналогий политикам нужно делать выводы, которые будут исключительно в интересах народа Армении», - отметил Мирошник.

Посол отметил необходимость самим проанализировать подходы, исходя из которых принимаются те или иные решения.

«Проанализируйте, насколько Армения экономически заинтересована в движении в сторону Евросоюза, какие экономические перспективы есть в этом смысле. Оцените те рынки, на которых сейчас присутствует Армения и какие доходы получает она от этого сотрудничества. Вряд ли получится усидеть на двух стульях», - подчеркнул он.

Представитель МИД РФ отметил, что Россия всячески приветствует развитие отношений с Арменией на всех уровнях, в том числе экономические проекты, которые развиваются между РФ и РА, Москва хотела бы углубления и нормального отношения в рамках ОДКБ.

«С российской стороны дверь открыта. Какими мыслями руководствуется Армения виднее руководству Армении», - заключил Мирошник.

Источник: News.am