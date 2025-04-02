Венгрия обвинила ЕС в выдаче оппозиции из «черного ящика» €62 млн

Венгрия обвинила Евросоюз во вмешательстве в дела суверенных государств с помощью специальных программ и фондов, через которые осуществляется скрытое финансирование политической оппозиции.

Как заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач, в течение последних 10 лет деньги поступали из «черного ящика» Брюсселя.

«Расследование показало, что с 2014 года политически активные НПО, действующие в Венгрии, получили напрямую от ЕС по меньшей мере €62,4 млн», - написал он в Х.

Ковач отметил, что наибольшую обеспокоенность вызывает программа ЕС «Граждане, равенство, права и ценности» (CERV), которая официально направлена на укрепление гражданского общества, а на деле используется для подрыва позиций правительств, неугодных Брюсселю. «Только за последние два года почти €13 млн из фондов CERV были направлены НПО, которые обычно выступают против демократически избранного правительства Венгрии. И это только то, что нам известно», - уточнил госсекретарь.

Он сообщил, что все эти данные были взяты из открытых источников ЕС, в том числе Портала финансирования и тендеров (FTP) и Системы финансовой прозрачности (FTS), однако «они не дают полной картины». «Система финансирования НПО в ЕС построена таким образом, чтобы оставаться непрозрачной. Базы данных FTP и FTS, которые считаются наиболее полными инструментами для отслеживания финансовой поддержки ЕС, изобилуют несоответствиями и пробелами», - пояснил представитель правительства Венгрии. По его словам, «они не предоставляют точных сведений обо всей финансовой поддержке, что вызывает серьезные вопросы о скрытых субсидиях и нераскрытых грантах».

Источник: ТАСС