В США запустили кампанию против попытки Трампа ликвидировать Минобразования

Сенатор США Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) заявила, что будет противостоять попыткам американского лидера Дональда Трампа ликвидировать министерство образования и запускает для этого кампанию под названием «Спасите наши школы».

«Федеральное правительство инвестировало в наши государственные школы. Отнимать это у наших детей, чтобы горстка миллиардеров смогла стать еще богаче, просто ужасно, и я буду бороться с этим, используя все, что у меня есть», - сказала она в интервью телеканалу ABC News.

По словам законодателя, ее стратегия заключается в привлечении внимания как можно большего числа людей к проблеме реформирования системы образования. Для достижения поставленной цели она также намерена инициировать расследования на федеральном уровне и подать судебные иски.

20 марта Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования. Он заявил, что, хотя «США тратят на образование больше денег, чем любая другая страна», они «находятся в самом низу списка с точки зрения успеха».

Учрежденное Конгрессом США в 1979 году министерство контролирует финансирование государственных школ из федерального бюджета, а также занимается вопросами предоставления кредитов на обучение и реализует программы помощи малообеспеченным студентам вузов. Трамп и республиканцы обвиняли ведомство в «пропаганде среди молодежи неуместных материалов расового, сексуального и политического характера». Для полного прекращения работы Минобразования, которое ранее собиралось сократить половину своих сотрудников, требуется одобрение Конгрессом соответствующего законопроекта. При этом для прохождения инициативы в Сенате контролирующим верхнюю палату республиканцам нужно будет заручиться поддержкой не менее семи демократов, что маловероятно.

Источник: ТАСС