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Премьер-министр Индии направил послание Ильхаму Алиеву

First News Media17:13 - Сегодня
Премьер-министр Индии направил послание Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил послание Президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

По случаю священного праздника Рамазан передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания.

В благословенный месяц Рамазан 200 миллионов индийских мусульман, присоединившись к своим братьям и сестрам, держали пост и молились.

Рамазан – праздник миросозерцания, благодарности и единения.

Этот праздник воплощает ценности сострадания, щедрости и солидарности, которые объединяют нас как членов мирового сообщества.

По случаю этого знаменательного праздника мы желаем здоровья, счастья, мира и согласия всем народам мира. Да укрепятся дружеские отношения между нашими странами!

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».

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