Премьер-министр Индии направил послание Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил послание Президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Ваше превосходительство.
По случаю священного праздника Рамазан передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания.
В благословенный месяц Рамазан 200 миллионов индийских мусульман, присоединившись к своим братьям и сестрам, держали пост и молились.
Рамазан – праздник миросозерцания, благодарности и единения.
Этот праздник воплощает ценности сострадания, щедрости и солидарности, которые объединяют нас как членов мирового сообщества.
По случаю этого знаменательного праздника мы желаем здоровья, счастья, мира и согласия всем народам мира. Да укрепятся дружеские отношения между нашими странами!
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».