DOGE остановило работу еще одного госучреждения

Власти США по инициативе ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илона Маска остановили работу Агентства библиотечного и музейного обслуживания, финансировавшего проекты культурных учреждений по всей стране.

Об этом сообщил журнал Wired со ссылкой на источники.

По данным журнала, все сотрудники агентства были отправлены в незапланированный отпуск, рабочие процессы и финансовые потоки фактически остановились, статус уже выделенных музеям и библиотекам средств под вопросом. Специалисты ведомства ожидают, что после истечения срока отпуска они будут уволены, как это уже происходило в других американских госучреждениях.

Как отмечает журнал, под угрозой из-за остановки работы агентства оказываются закупки новых книг для библиотек, студенческие и школьные экскурсии, мастер-классы и занятия для детей и пожилых людей, а также доступ к бесплатным цифровым системам с электронными книгами. Отдельная статья расходов института предполагала финансирование культурных проектов коренных жителей США. Так, на средства агентства несколько библиотек коренных американцев закупили 54 тыс. детских книг, теперь из-за остановки финансирования они могут их не получить.

Опрошенные Wired эксперты указывают, что особенно сильно от остановки работы агентства пострадают сельские культурные учреждения, в большей степени зависящие от федеральных грантов. Отсутствие федеральных средств в совместных программах с властями штатов также может побудить их сократить местные программы для музеев и библиотек.

Источник: РИА Новости