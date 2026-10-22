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Barclays сократит 5 тыс. сотрудников, рассчитывая повысить эффективность за счёт ИИ

Редакция 1news19:30 - Сегодня
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Barclays сократит 5 тыс. сотрудников, рассчитывая повысить эффективность за счёт ИИ

Британский банк Barclays объявил о планах сократить 5 тыс. рабочих мест, или около 5% персонала. Решение связано со стремлением повысить эффективность работы за счёт внедрения искусственного интеллекта.

Как сообщает CNBC, в опубликованном в четверг отчёте о финансовых результатах за третий квартал Barclays заявил, что намерен сократить операционные расходы, чтобы направить освободившиеся средства на инвестиции.

Согласно презентации к финансовому отчёту, около 60% сокращений затронут вспомогательные подразделения, включая отделы разработки. Банк рассчитывает упростить организационную структуру и повысить эффективность внедрения технологических решений с помощью ИИ.

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