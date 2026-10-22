Индира Гаджиева приняла участие в заседании министров молодежи и спорта ОТГ в Бишкеке

В Бишкеке прошло 10-е заседание министров, ответственных за молодежь и спорт стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), а также 10-я встреча ответственных экспертов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Выступившая на мероприятии заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева проинформировала о работе, проводимой в Азербайджане в области молодежной политики и спорта.

На заседании рассмотрели проекты, направленные на дальнейшее укрепление связей между странами тюркского мира, ход реализации совместных инициатив, а также планы на предстоящий период.

В ходе выступлений было отмечено активное участие молодежи и спортсменов из тюркского мира в мероприятиях, которые пройдут в нашей стране в рамках объявления Баку спортивной столицей 2026 года.

В рамках мероприятия Индира Гаджиева провела двусторонние встречи с министром культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбеком Мамбеталиевым и директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Кыргызстана Урматом Асанбаевым.

На встречах были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере молодежи и спорта.