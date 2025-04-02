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США готовят оценку стоимости содержания Гренландии

First News Media09:32 - Сегодня
США готовят оценку стоимости содержания Гренландии

Вашингтон готовит оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США, пытаясь определить финансовые последствия присоединения острова и предоставления государственных услуг для его жителей, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.

«Белый дом готовит оценку стоимости для федерального правительства установления контроля над Гренландией... Чиновники Белого дома в последние недели предприняли шаги для определения финансовых последствий становления Гренландии территорией США, включая стоимость предоставления государственных услуг для 58 тысяч её жителей», - говорится в сообщении.

По данным источников издания, сотрудники бюджетного управления Белого дома пытаются определить потенциальную стоимость сохранения Гренландии в составе США в случае её присоединения, а также доход от природных ресурсов острова, который мог бы получить Вашингтон. При этом, согласно Washington Post, США рассматривают вариант предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане, которые в настоящее время выделяют около 600 миллионов долларов в год на финансирование услуг на острове. Американцы, по словам неназванного американского чиновника, могут предложить больше.

«Идёт дискуссия о том, какова будет рентабельность для Соединённых Штатов Америки, если мы приобретем Гренландию... Сколько нам будет стоить содержание Гренландии как территории Соединённых Штатов?» - приводит издание слова чиновника.

Источник добавил, что из потенциальных приобретений США, включая Канаду и Панамский канал, Трамп рассматривает Гренландию как «самое простое». Однако, пишет Washington Post, чиновник Белого дома заявил, что присоединение Гренландии не входит в число главных вопросов национальной безопасности США, а является лишь «бонусной игрой» после окончания украинского и палестино-израильского конфликтов и «сдерживания» Ирана.

«Внутреннее планирование даёт основания полагать, что амбиции администрации по приобретению Гренландии выходят за рамки раздумий президента и начинают находить отражение в политике правительства», - пишет издание.

Источник: РИА Новости

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