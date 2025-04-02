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Сенат США представил новый пакет санкций против России

First News Media09:48 - Сегодня
Сенат США представил новый пакет санкций против России

Группа из 50 членов Сената Конгресса США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России, если она откажется от мира в Украине.

Пресс-релиз об этом опубликован на сайтах сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет иные действия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законопроект также устанавливает тариф в 500% на импорт (в США. - ред.) товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», - говорится в сообщении.

«В Сенате США преобладает мнение, что Россия - агрессор, а эта ужасная война и агрессия Путина должны быть прекращены сейчас и сдержаны в будущем, - отмечают Грэм и Блюменталь. - Мы разделяем разочарование президента Трампа в отношении России в вопросе достижения прекращения огня и поддерживаем его стремление обеспечить прочный, справедливый и достойный мир».

«Надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда добьются того, что всему миру не удалось достигнуть в прошлом: окончательно прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат жизнеспособность свободной и демократической Украины», - резюмируют сенаторы.

В документе говорится, что его соавторы - 50 из 100 сенаторов США: 25 республиканцев, 24 демократа и один независимый. Четыре конгрессмена (два республиканца и два демократа) уже согласились внести этот законопроект на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Грэм и Блюменталь уверяют, что новые санкции готовы поддержать как верхняя, так и нижняя палаты парламента: «Эти санкции против России готовы и получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей».

Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты в отношении России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать Россию государством-спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать свыше 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.

Источник: DW

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