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Маска и сотрудников DOGE собираются принудить к сдаче тестов на наркотики

First News Media10:35 - Сегодня
Маска и сотрудников DOGE собираются принудить к сдаче тестов на наркотики

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Мики Шеррилл вынесла на рассмотрение законопроект, который может заставить миллиардера Илона Маска и сотрудников возглавляемого им департамента эффективности правительства (DOGE) проходить плановое тестирование на наркотики.

Об этом сообщил американский портал Axios.

Законопроект демократа, копия которого есть у Axios, потребует от государственных служащих особых категорий проходить тест на наркотики перед началом работы и участвовать в программе выборочного тестирования на наркотики.

Любой, у кого результаты теста на определенные запрещенные наркотики окажутся положительными, будет отстранен от федеральной службы как минимум на год.

«Сейчас как никогда важно защитить американский народ от безрассудной некомпетентности администрации Трампа и ее вопиющего пренебрежения национальной безопасностью», — цитирует Шеррилл портал.

Она подчеркнула, что к работникам DOGE следует «применять те же стандарты, что и к другим служащим исполнительной власти».

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