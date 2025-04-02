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В США массовые увольнения в медучреждениях

First News Media10:45 - Сегодня
В США массовые увольнения в медучреждениях

Администрация президента США Дональда Трампа начала увольнять сотрудников основных американских агентств здравоохранения, включая Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по продовольствию и медикаментам (FDA).

Об этом во вторник, 1 апреля, пишет Reuters.

Сокращения, также затрагивающие Национальный институт здравоохранения, являются частью широкого плана Трампа и его союзника миллиардера Илона Маска по сокращению штатов федеральных агентств и департаментов. В целом ожидается, что в сфере здравоохранения сократят около 10 тысяч человек.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди - младший назвал сокращения в CDC и FDA необходимыми для «упорядочения раздутой бюрократии».

«Однако сокращение, включая предварительные увольнения, привели к уходу ведущих ученых из ключевых агентств в сфере здравоохранения, исследованию рака и надзора за лекарственными средствами, что вызывает обеспокоенность тем, как США будут безопасно контролировать сектор здравоохранения и реагировать на чрезвычайные ситуации», - пишет агентство.

По данным одного из источников, среди тех, кто покинул пост в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, который считается главным мировым регулятором в сфере лекарственных средств, был Питер Штайн, директор Управления по новым лекарственным средствам в подразделении Центра оценки и исследований лекарственных средств. Он подал в отставку во вторник, когда ему грозило увольнение.

Также был уволен Брайан Кинг, руководитель отдела Центра по контролю за табачными изделиями Управления по продовольствию и медикаментам США. Об этом говорится в электронном письме, направленном Кингом сотрудникам ведомства, попавшему в распоряжение агентства Reuters. Это произошло после увольнения Питера Маркса, высокопоставленного чиновника FDA, занимавшегося вопросами вакцин.

Указывается, что уволенные сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работали в Национальном центре экологического здоровья, Управлении по злоупотреблению психоактивными веществами и психическом здоровье, а также Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний. В частности, по меньшей мере, один человек работал над федеральными мерами реагирования на вспышки кори.

«Министерство здравоохранения затрагивает жизнь почти каждого американца, и реорганизация и сокращение штата такого масштаба, как правило, занимает месяцы работы», - сказал Кевин Гриффис, подавший в отставку с поста директора по коммуникациям CDC.

В январе администрация Дональда Трампа учредила Департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска. Ведомству было поручено провести масштабное сокращение федеральных служащих в ряде государственных органов с целью сокращения расходов государственного бюджета.

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