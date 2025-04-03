США готовятся в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам Ирана - СМИ

США собираются уже в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана.

Об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на израильских политиков и военных, предоставивших информацию на условиях анонимности.

"Это уже давно следовало сделать. Пора поставить точку", - заявил изданию высокопоставленный источник в правительстве Израиля. "Это не безумные требования. Это крайне важно для стабильности в Израиле и во всем мире", - добавил он, комментируя слова президента США Дональда Трампа, потребовавшего от властей Ирана возобновить переговоры по ядерной программе республики.

Источник в израильских дипломатических кругах пояснил, что руководство еврейского государства считает возвращение Трампа в Белый дом "наилучшим моментом для того, чтобы разобраться с Ираном", и другой подобной возможности уже не представится. По словам представителя израильских военных кругов, также давшего комментарий The Daily Mail, в результате ударов, которые израильская авиация последний год наносила по территории Сирии, Ирана и Ирака, были устранены "основные препятствия для осуществления большой воздушной операции - системы ПВО иранских прокси".

Как отмечает издание, подтверждением подготовки США к нападению на Иран может быть переброска стратегических бомбардировщиков B2 Spirit на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В настоящий момент там находятся семь таких самолетов, а также самолеты-заправщики.

Источник: ТАСС