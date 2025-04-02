Прокуратура хочет взыскать с экс-главы Генштаба Армении $11 млн

Генпрокуратура Армении требует от суда взыскать 4,5 млрд драмов (порядка $11 млн) с бывшего главы Генштаба ВС Мовсеса Акопяна и экс-начальника управления ракетных войск и артиллерии ВС Армена Арутюняна.

Надзорное ведомство считает незаконным происхождение этих средств, сообщает Sputnik Армения.

В суд также передано дело о закупках непригодной военной техники из России на сумму 4,3 млрд драмов, сделка по которым была осуществлена 9 лет назад, когда Акопян возглавлял Генштаб.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что Арутюняна оправдали по этому делу, а против Акопяна выдвинуты новые обвинения.