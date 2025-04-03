ЕС подождет: Армения не против продолжить сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений между Арменией и Россией направил послание главе МИД РФ Сергею Лаврову и отметил важность продолжения партнерского взаимодействия между Иреваном и Москвой.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении, передают армянские СМИ.

«В современных условиях меняющейся архитектуры международных отношений важно продолжить наше партнерское взаимодействие на основе интересов наших государств и во благо наших стран и народов. Ориентируемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах и нацелены на продолжение и расширение содержательного диалога, всецело отвечающего интересам наших стран», - отметил в своем послании Мирзоян.