Свобода и эстетика верховой езды в новой коллекции Cavalier Royal от Haviland - ФОТО

Cavalier Royal — новая коллекция от производителя легендарного лиможского фарфора – дома Haviland. Дизайнеры мануфактуры, основанной еще в 1842 году, не раз обращались к многовековой исторической связи прикладного искусства и верховой езды.

В этот раз их вдохновило благородство и природная грация чистокровных лошадей знаменитой андалузской породы, а также художественное наследие одного из самых живописных городов Испании – Севильи.

Мастера Haviland приглашают насладиться контрастом непредсказуемой экспрессивной энергии прекрасных животных и безупречной геометрии архитектурных форм, созданных мавританскими и испанскими зодчими много веков назад.

Фоновый декор и орнамент каймы тарелок, блюдец, чашек и других предметов коллекции Cavalier Royal представляют собой симметричную арабеску, выложенную в четком гармоничном ритме из бордовых, коричневых, бежевых и золотистых элементов. Они нанесены методом хромолитографии с золочением вручную. Рисунок, напоминающий стилизованные арки, придает дизайну динамики.

Центральный элемент дизайна коллекции – характерная для севильской архитектуры форма восьмиконечной звезды с чередующимися острыми и округлыми лучами. В нее, словно в рамку-картуш, вписано изображение гарцующей андалузской лошади в богато украшенной золотыми узорами красной попоне с кистями; это - конь, поистине достойный королей. Тот же мотив повторяется в виде монохромного рельефа на чайнике, контрастного черного силуэта лошади – на молочнике и донышках чашек, золотистого рисунка – на вазе из коллекции Cavalier Royal.

Узкая золотая кайма, обрамляющая края блюд, салатников, мисок и сахарницы, напоминает ленту, на которой выткано все то же изображение гарцующей лошади.

В коллекцию входят столовые сервировочные предметы разной формы: от большого презентационного блюда и объемного салатника до небольших мисок и десертных и хлебных тарелок. Кофейно-чайную линию составили чайник, молочник, чашки разного объема, но схожей лаконичной цилиндрической формы с блюдцами, а также подставка под торт или пирожные на элегантной «ножке».

Продуманный дизайн и безупречное, подкрепленное без малого двухвековым опытом качество фарфора от классической французской мануфактуры Haviland, несомненно, привлечет внимание профессионалов ресторанного бизнеса, дизайнеров интерьеров, коллекционеров и, разумеется, всех, кто ценит функциональные и эстетичные предметы классического вневременного дизайна «с историей».

Коллекция Cavalier Royal от производителя лиможского фарфора – дома Haviland представлена в бутике Ambiance по адресу: улица 28 Мая, 5А.

Телефон для связи: +994 (12) 498-62-94.

Официальный дистрибьютор Haviland в Азербайджане – компания ITALDIZAIN.

Больше информации о бренде Haviland и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/haviland .

О бренде Haviland

С 1842 года Haviland производит фарфор в Лиможе, сочетая французские традиции с новаторским подходом. Мануфактура контролирует весь процесс – от создания формы до финальной росписи, уделяя внимание каждой детали. Фарфор Haviland представлен во многих престижных резиденциях и используется лучшими шеф-поварами мира. Дизайнеры бренда черпают вдохновение в искусстве, истории и культуре, предлагая коллекции, в которых классика сочетается с современными идеями.

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

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