Кадровый кризис в Армении: Пашинян заявил о нехватке специалистов

В Армении сегодня наблюдается повсеместный кадровый голод, и это следует признать.

Об этом заявил на заседании кабмина в четверг премьер Никол Пашинян.

Пашинян сказал об этом в контексте обсуждения вопроса о назначении директоров школ. Так как специалистов, отвечающих установленным правительством стандартам не хватает, министерство предложило назначать перспективных кандидатов на испытательный срок, прикрепив к ним наставников из числа опытных директоров. По итогам испытательного срока комиссия при министерстве будет оценивать, получил ли новый директор достаточно знаний на практике.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян отметила, что на 437 школ, где было вакантное место директора, нашлось лишь 138 кандидатов соответствующего уровня, а в целом необходимый уровень показывают лишь 5% претендентов.

В этой связи премьер Пашинян заявил, что любое упоминание о том, что в Армении недостаточно компетентных специалистов, встречает сопротивление в обществе. Зайди речь об учителях, силовиках, такие разговоры наталкиваются на противодействие. При этом если говорить не о людях конкретной профессии, люди охотно признают, что в Армении нет нормальных водителей, сантехников или врачей, добавил он.

«Если 70% водителей в Армении получили права, не умея водить, то понято, чего ждать от всех остальных, будь то директор школы, кафельщик или министр. Вчера, на очередной встрече с гражданами, я спросил их: «Можно ли сказать, что в Армении 70% водителей не умеют нормально водить? Мне ответили – да не 70%, а все 90%. Спросил про сантехников – все стали вспоминать свои истории с неумелыми мастерами. Хорошо, тогда почему не может быть того же самого с директорами, с чиновниками, включая нас самих? Мы всегда считали, что сидящие в правительстве, все знают. Нет, надо признать, что мы мало что знаем», - заявил он.

В завершение он поручил членам правительства рассмотреть кадровый вопрос в своих ведомствах, и пообещал, что так же строго будет оценивать и себя.

Источник: Sputnik Армения