После 6-летнего перерыва организована встреча Экономического диалога высокого уровня Турция-ЕС

После шестилетнего перерыва в Брюсселе проходит встреча Экономического диалога высокого уровня между Турцией и Евросоюзом.

Встреча, начавшаяся утром в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе, собрала множество высокопоставленных чиновников, включая министра финансов и казначейства Турции Мехмета Шимшека, комиссара ЕС по экономике Валдиса Домбровскиса и комиссара ЕС по расширению Марту Кос.

В первой части встречи будут обсуждаться макроэкономические перспективы Турции и ЕС, шаги, которые можно предпринять в области конкурентоспособности, и структурные реформы. Эти сессии будут совместно председательствовать министр Шимшек и комиссар Домбровскис.

Во второй части ведущие представители деловых кругов Турции и ЕС встретятся с министрами и комиссарами для оценки возможностей совместных инвестиций и торговли.

Встречи также посетят высокопоставленные руководители европейских финансовых учреждений, таких как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Банк Совета Европы по развитию.

Ожидается, что в рамках встреч министр Шимшек также проведет двусторонние встречи с Домбровскисом и Кос.

Встреча имеет важное значение для укрепления экономических отношений между сторонами и углубления стратегического сотрудничества.

Встреча Экономического диалога высокого уровня между Турцией и ЕС ранее проводилась в 2016, 2017 и 2019 годах.

Шимшек также представлял Турцию на первой встрече.

Источник: Anadolu