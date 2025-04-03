Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в России

Французский модный дом Christian Dior и итальянская Prada Group (бренды Prada и Miu Miu), три года назад заявившие о приостановке работы своих бутиков в России, приняли решение полностью закрыть часть своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

Это следует из пояснений к бухгалтерским отчетностям российских «дочек» люксовых компаний за 2024 год, сообщает 1news.az со ссылкой на РБК. В документах также сказано, что за прошедший год у обоих брендов сократилось и число сотрудников. Если в 2023 году российское подразделение Dior отчитывалась о среднегодовой численности сотрудников в 103 человека, то в 2024 году их осталось 32. У Prada число работников уменьшилось в полтора раза - с 51 до 33.

В материалах бухгалтерской отчетности российского юрлица французского бренда Dior говорится, что на конец 2024 года у него в аренде оставалось четыре магазина в Москве. По сравнению с предыдущим годом их количество снизилось вдвое, сказано там. Так, в 2023 году Dior занимал девять объектов, восемь из которых были расположены в Москве, один - в Петербурге. Адреса и размер площадей как приостановивших работу, так и окончательно закрытых магазинов компания не раскрывает.

Отмечается, что в 2024 году итальянский модный дом Prada принял решение закрыть все подразделения, зарегистрированные в ЦУМе, сказано в материалах его бухгалтерской отчетности - при этом Prada сохранила часть активов за собой, к примеру, у нее продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре Crocus City Mall в Красногорске.