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«Увидим, кто сильнее»: Немецкий министр пригрозил Трампу

First News Media15:57 - Сегодня
«Увидим, кто сильнее»: Немецкий министр пригрозил Трампу

Министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил президенту США Дональду Трампу ответом на пошлины, пишет CNBC.

«Я вижу, что Дональд Трамп сдастся под давлением, что он скорректирует свои заявления под давлением…» — сказал он.

Хабек добавил, что давить на главу Белого дома должны европейские государства в союзе с другими странами.

«И тогда мы увидим, кто сильнее...» — отметил министр.

В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению политика, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

В свою очередь, глава минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

Источник: РИА Новости

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