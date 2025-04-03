МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого был выдан ордер на арест.

«Что касается визита (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху (в Венгрию – ред.), суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС», - сообщила журналистам пресс-служба суда.

Ранее стало известно, что Нетаньяху прибыл в Венгрию. Как сообщало издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.

В четверг глава администрации венгерского премьера заявил, что правительство Венгрии приняло решение о выходе из МУС.

Источник: РИА Новости