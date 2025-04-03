Ведется расследование по факту обнаружения костных фрагментов, похожих на человеческий скелет

В ответ на запросы, поступившие в пресс-службу Генеральной прокуратуры, сообщается, что 2 апреля в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории села Баш Гюнейпея Агдеринского района фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку.

Сотрудниками прокуратуры с участием криминалиста и эксперта незамедлительно был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаруженные костные останки были соответствующим образом взяты для проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Генеральной прокуратуре. Отмечается, что в настоящее время выполняются необходимые процессуальные действия в отношении того, кому принадлежат кости. По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.