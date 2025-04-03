В Азербайджане более 33 тыс. человек примут участие во вступительных экзаменах - ДАТА

Более 33 тысяч человек примут участие во вступительных экзаменах, которые пройдут в Азербайджане 6 апреля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Экзамены начнутся в 11:00, режим допуска на экзамены завершается за 15 минут до их начала - в 10:45.

Абитуриенты и школьники должны взять с собой на экзамен следующие документы:

- Пропуск на экзамен.

- Оригинал удостоверения личности для граждан Азербайджана старше 16 лет, разрешение на проживание для иностранцев, удостоверение беженца для беженцев.

- Справку с фотографией 3x4 см, заверенную печатью учебного заведения (для не имеющих фото в удостоверении личности).

Всего в экзаменах примут участие 33 315 человек, из них 11 943 - в Баку, 1543 - в Нахчыване, 2242 - в Гяндже, 637 - в Шамкире, 656 - в Газахе, 197 - в Агстафе, 1719 - в Сумгайыте, 1181 - в Абшеронском районе, 1295 - в Мингячевире, 1424 - в Шеки, 1781 - в Барде, 732 - в Гейчае, 508 - в Кюрдамире, 911 - в Ширване, 969 - в Сабирабаде, 1108 - в Сальяне, 1726 - в Лянкяране, 705 - в Джалилабаде, 343 - в Губе, 1695 - в Хачмазе.

Среди участников - 70 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, для которых подготовлены специальные аудитории и персональные наблюдатели. Также созданы условия для передвижения абитуриентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

6 апреля состоятся следующие экзамены:

1. I этап вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет, экзамены в вузы и колледжи по V группе специальностей на базе 11-летнего образования.

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих сдавать язык, отличный от языка выпускного экзамена.

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдавать на языке, отличном от языка выпускного экзамена.

4. Выпускной экзамен для учащихся 11-х классов текущего года, пропустивших мартовские выпускные экзамены по уважительным причинам.

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих пройти итоговую аттестацию за 11-й класс экстерном.

6. Выпускной экзамен для выпускников 11-х классов прошлых лет, пропустивших выпускные экзамены по разным причинам.