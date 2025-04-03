Азербайджан и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике - ФОТО

Между Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Национальным агентством по регулированию в энергетике Румынии (ANRE) подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетического регулирования.

Как говорится в сообщении агентства, документ подписали председатель правления AERA Самир Ахундов и президент ANRE Джордже-Серджиу Никулеску.

На церемонии подписания присутствовали посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, а также сотрудники обеих регулирующих организаций.

Цель меморандума - развитие сотрудничества между двумя структурами в области энергетического регулирования. В рамках документа предусмотрено проведение обмена информацией и опытом в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемая энергия, природный газ, зеленый водород, энергетическая инфраструктура и др.