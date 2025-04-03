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Зеленский готов к компромиссу по территориям

First News Media19:45 - Сегодня
Зеленский готов к компромиссу по территориям

Президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям.

Об этом он заявил в ходе выступления перед общинами Черниговской области, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил возможность возвращения Украины на границы 1991 года и не отказался от своего требования. При этом политик допустил сохранение территорий за Россией и подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.

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