Зеленский готов к компромиссу по территориям

Президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям.

Об этом он заявил в ходе выступления перед общинами Черниговской области, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил возможность возвращения Украины на границы 1991 года и не отказался от своего требования. При этом политик допустил сохранение территорий за Россией и подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.