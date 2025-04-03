Блогер Орхан Агаев вызван в генпрокуратуру

Орхан Агаев вызван в Следственное управление Генпрокуратуры.

Об этом сообщило Общественное телевидение (İctimai Televiziya).

Отмечается, что Следственным управлением Генеральной прокуратуры было направлено официальное уведомление обвиняемому Агаеву Орхану Магомедали оглу в соответствии с требованиями статьи 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Обвиняемый Агаев Орхан Магомедали оглу (1986 г.р.) вызван в Следственное управление Генпрокуратуры.

23 апреля 2025 года в 12:00 Орхан Агаев с документом, удостоверяющим личность, должен явиться в административное здание Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

Источник: АПА