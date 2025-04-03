Трамп сообщил о введении взаимных торговых пошлин для всех стран мира

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое подписание указа о взаимных торговых пошлинах со всеми странами в мире.

Об этом 2 апреля он сообщил в ходе своего обращения.

«Через несколько минут я подпишу исторический указ о введении взаимных пошлин для стран всего мира. Взаимных! Это означает, что они делают это с нами, а мы делаем это с ними. Очень просто. Проще не бывает», — заявил Трамп.

Он отметил, что полученная прибыль будет использована для погашения государственного долга снижения налогов для американских граждан.

«Это будет по-настоящему золотой век для Америки. Он возвращается. Мы вернемся очень решительно», — заключил американский лидер.

Также Трамп сообщил, что в США с полуночи будут введены пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства.

Источник: Iz.Ru