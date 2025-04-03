Армия США атаковала военный лагерь хуситов в Йемене

Армия США нанесла авиаудары по военному лагерю хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» на северо-западе Йемена.

Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его данным, вечером 2 апреля США осуществили 15 авиаударов по разным целям в районе города Саада. В том числе атаке подвергся военный лагерь хуситов Кахлан.

Также Вооруженные силы США ударили по автомобилю в одном из районов провинции Сана. Неизвестно, кто находился в машине в момент обстрела.

Источник: Gazeta.Ru