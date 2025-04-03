Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

В США вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, угрожающего национальной безопасности.

Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — сказал он.

По словам Трампа, в торговых отношениях США с другими странами «нет взаимности». Кроме того, эти отношения «стали крайне несбалансированными, особенно в последние годы», добавил глава Белого дома.

Источник: Gazeta.Ru