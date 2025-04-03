Глава ЕК назвала объявление Трампом новых пошлин «серьезным ударом» и призвала к переговорам

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила переговоры после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах. Европа при этом готова как к ответным мерам, так и к сотрудничеству, написала она в соцсети X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что объявленные США универсальные тарифы «являются серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире».

«Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать свои интересы и ценности. Мы также готовы к взаимодействию. И перейти от конфронтации к переговорам», – сказала глава ЕК.

Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран мира 2 апреля. Речь о базовых тарифах, а также о так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, как считает американский лидер, ведут торговлю с США наиболее несправедливо. По словам Трампа, США пошлины будут установлены на уровне половины от тех ставок, которые другие страны применяют к американским товарам. К примеру, Евросоюз взимает 39%-ые пошлины на американский импорт, поэтому США введут 20%-ый тариф.

Кроме того, вводится 25%-ый тариф на импорт автомобилей.

Президент США также объявил в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с «необычной и экстраординарной угрозой» дефицита торгового баланса национальной безопасности и экономике,

Источник: «Ведомости»