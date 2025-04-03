Госфонд: Отправленное гражданину сообщение о назначении пособия за рождении ребенка не было фейковым

Распространенная в соцсетях информация об отправке гражданину якобы фейкового SMS-сообщения о назначении пособия за рождение ребенка не соответствует действительности.

Об этом сообщил директор Департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты населения Рашад Мехдили.

Эти СМС были отправлены Ибрагимову Али Наби оглу. Так, в марте этого года он получил свидетельства о рождении двух своих детей, родившихся в 2022 и 2024 годах.

После этого ему было назначено в электронном порядке пособие за рождение обоих детей, которое составляло 300 манатов в 2022 году и 500 манатов в 2024 году.

Однако, поскольку номер телефона, зарегистрированный на имя А.Ибрагимова, использовался другим человеком, данное лицо также прочитало SMS-сообщение и обнародовало его, посчитав фейковым.

Указанное пособие назначается ребенку в электронном порядке при получении свидетельства о рождении, а на номер мобильного телефона одного из родителей отправляется соответствующее уведомление.