Нетяньяху прибыл в Венгрию впервые после выдачи МУС ордера на его арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию.

Об этом сообщил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

Как пишет издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», - написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории.

Источник: РИА Новости