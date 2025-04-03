Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда - СМИ

Министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами на прошлой неделе объявил, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом стало известно изданию Szabad Europa, на которое ссылается «Европейская правда».

Встреча послов, которых министр проинформировал о намерениях Будапешта, проходила при особых обстоятельствах. По словам нескольких источников, в зале использовались камеры с программой распознавания лиц, чтобы убедиться, что присутствуют только приглашенные гости.

Дипломаты сидели на стульях с указанием их имен, а если кто-то опаздывал, то время опоздания записывалось на спинке стула.

Политическое решение о выходе Венгрии из МУС фактически было принято несколько недель назад, но правительство все еще ждало, какой будет позиция президента США Дональда Трампа по МУС.

По словам источника, после того как 5 февраля Трамп заявил, что введет санкции против суда в связи с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, «венгерское правительство восприняло это как зеленый свет».

Szabad Europa узнала также подробности процедуры выхода Венгрии из МУС. Согласно ей, правительство внесет в парламент проект резолюции о выходе, и если он будет принят большинством голосов, то выход будет официально инициирован.

По данным источников, текст проекта решения о выходе Венгрии из МУС будет размещен на сайте парламента в ближайшее время.

Напомним, что в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого ранее МУС выдал ордер на арест, прибыл с визитом в Венгрию.

Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение МУС об аресте израильского премьер-министра.