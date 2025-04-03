Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне

Для оценки степени опасности недавно открытого астероида 2024 YR4 в NASA воспользовались самым совершенным инструментом агентства — космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Ранее за астероидом 2024 YR4 следили наземные телескопы, включая самый мощный из них — Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории. Привлечение к наблюдениям «Уэбба» позволило снизить степень опасности объекта — астероид оказался меньшего размера, чем опасались ученые, сообщает 3Dnews.

Согласно первым оценкам, размеры 2024 YR4 могли составлять 40–90 м в поперечнике. На это указывали данные о яркости астероида в солнечном свете. «Джеймс Уэбб» оценил размеры астероида по его инфракрасному излучению, что принесло более точный результат. Оказалось, что размеры 2024 YR4 составляют 53–67 м, что приблизительно равно десятиэтажному дому. Сейчас астероид отдаляется от Земли, но «Уэбб» еще раз посмотрит ему вслед в мае этого года. Этот совершенный инструмент оказался совершенным во всем: он смог не только заглянуть в глубины Вселенной, но и помочь лучше разобраться с событиями в нашей родной системе.

Эксперты Центра изучения околоземных объектов NASA в Лаборатории реактивного движения агентства обновили данные о вероятности столкновения 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. Предыдущая оценка, сделанная в феврале, говорила о вероятности столкновения на уровне 1,7 %. На основе наблюдений «Уэбба» и наземных телескопов вероятность столкновения повышена до 3,8 %. Астероид по-прежнему остается самым опасным в истории наблюдений, но только не для Земли, а для Луны. Однако даже если он врежется в наш спутник, это не приведет к изменению его орбиты, успокаивают в NASA.