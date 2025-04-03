 Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне

First News Media22:20 - Сегодня
Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне

Для оценки степени опасности недавно открытого астероида 2024 YR4 в NASA воспользовались самым совершенным инструментом агентства — космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Ранее за астероидом 2024 YR4 следили наземные телескопы, включая самый мощный из них — Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории. Привлечение к наблюдениям «Уэбба» позволило снизить степень опасности объекта — астероид оказался меньшего размера, чем опасались ученые, сообщает 3Dnews.

Согласно первым оценкам, размеры 2024 YR4 могли составлять 40–90 м в поперечнике. На это указывали данные о яркости астероида в солнечном свете. «Джеймс Уэбб» оценил размеры астероида по его инфракрасному излучению, что принесло более точный результат. Оказалось, что размеры 2024 YR4 составляют 53–67 м, что приблизительно равно десятиэтажному дому. Сейчас астероид отдаляется от Земли, но «Уэбб» еще раз посмотрит ему вслед в мае этого года. Этот совершенный инструмент оказался совершенным во всем: он смог не только заглянуть в глубины Вселенной, но и помочь лучше разобраться с событиями в нашей родной системе.

Эксперты Центра изучения околоземных объектов NASA в Лаборатории реактивного движения агентства обновили данные о вероятности столкновения 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. Предыдущая оценка, сделанная в феврале, говорила о вероятности столкновения на уровне 1,7 %. На основе наблюдений «Уэбба» и наземных телескопов вероятность столкновения повышена до 3,8 %. Астероид по-прежнему остается самым опасным в истории наблюдений, но только не для Земли, а для Луны. Однако даже если он врежется в наш спутник, это не приведет к изменению его орбиты, успокаивают в NASA.

Поделиться:
63

Актуально

Повестка Президента

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль ...

Xроника

Первая леди Кыргызстана поздравила Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Общество

Давид Ишханян: Стратегической целью являлось присоединение Карабаха к Армении

Экономика

Байрактар: Инфраструктура, которая позволяет Азербайджану удвоить экспорт газа в ...

В мире

Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне

Зеленский готов к компромиссу по территориям

TikTok оштрафуют за передачу данных из ЕС в КНР

В Турции сотни человек отравились донер-кебабом

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1

Кадры последствий мощного землетрясения в Бангкоке и Мьянме - ФОТОРЕПОРТАЖ

Суд в США приостановил депортацию турецкой докторантки

Последние новости

Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне

Сегодня, 22:20

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Сегодня, 22:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Сегодня, 21:40

Госфонд: Отправленное гражданину сообщение о назначении пособия за рождении ребенка не было фейковым

Сегодня, 21:20

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

Сегодня, 21:00

Ватикан наградил посла Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 20:45

Первая леди Кыргызстана поздравила Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Сегодня, 20:30

Блогер Орхан Агаев вызван в генпрокуратуру

Сегодня, 20:15

«Зеленая пятница» от İrşad – Реальные скидки, выгодные покупки!

Сегодня, 20:00

Зеленский готов к компромиссу по территориям

Сегодня, 19:45

Мустафаев и Галузин обсудили азербайджано-российские связи

Сегодня, 19:30

Давид Ишханян: Стратегической целью являлось присоединение Карабаха к Армении

Сегодня, 19:15

Байрактар: Инфраструктура, которая позволяет Азербайджану удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году, уже готова

Сегодня, 19:00

TikTok оштрафуют за передачу данных из ЕС в КНР

Сегодня, 18:45

Азербайджан и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике - ФОТО

Сегодня, 18:30

Микаил Джаббаров провел встречу с управляющим директором ЕБРР

Сегодня, 18:15

В Минэкономике состоялась встреча с региональным директором Всемирного Банка по Южному Кавказу - ФОТО

Сегодня, 18:10

Посольство Германии о прошедшем визите Штайнмайера в Азербайджан

Сегодня, 18:00

В Локбатане обнаружено 100 кг мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 17:57

Председатель Суверенного переходного совета Судана поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 17:48
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50