ЕС отметил исторические успехи COP29 под председательством Азербайджана
Комиссар Европейского союза по вопросам климатической деятельности Вопке Хукстра вновь подчеркнул значимость исторических успехов, достигнутых на COP29 под председательством Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, 26 марта 2025 года в рамках Петерсбергского диалога по климату, проходившего в Германии, на совместной пресс-конференции с участием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, назначенного президента 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) Андре Корреа и комиссара ЕС по вопросам климатической деятельности Вопке Хукстра вновь была затронута тема исторических достижений, достигнутых во время COP29 под председательством и при организации Азербайджана.
Во время пресс-конференции комиссар Вопке Хукстра отметил, что на COP29 было принято сложное, но в то же время историческое решение о троекратном увеличении целевого показателя климатического финансирования в размере 100 миллиардов долларов, что ознаменовало начало новой эры в сфере климатического финансирования.
Вопке Хукстра также подчеркнул, что предстоящая в этом году конференция COP30 в городе Белен (Бразилия) станет возможностью подтвердить приверженность полной реализации Парижского соглашения и дальнейшему укреплению достижений, достигнутых в ходе COP28 и COP29.