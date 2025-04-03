AZAL успешно завершил первый квартал 2025 года с высокими операционными показателями

Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL подвел итоги деятельности за первый квартал 2025 года.

Как сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines, в течение трех месяцев, характеризующихся высоким пассажиропотоком, авиакомпания обеспечивала бесперебойные и комфортные перевозки на высоком уровне.

В первые три месяца года было выполнено 3718 рейсов по 48 направлениям, при этом показатель пунктуальности составил 89%. По сравнению с первым кварталом 2024 года пунктуальность улучшилась на 1%, а количество рейсов увеличилось на 4%. Отметим, что в марте 2025 года этот показатель достиг 93%.

За отчетный период авиакомпания перевезла 865 000 пассажиров. В первом квартале прошлого года этот показатель составлял 811 000 человек, что свидетельствует о 7-процентном росте пассажиропотока.

Пик пассажиропотока был зафиксирован 12 января 2025 года, когда услугами авиакомпании воспользовались 12 350 человек. В аналогичный период прошлого года наибольший пассажиропоток пришелся на 7 января и составил 11 200 человек.

Azerbaijan Airlines продолжает активно развивать маршрутную сеть, улучшать качество обслуживания и обеспечивать высочайшие стандарты безопасности и комфорта для своих пассажиров.