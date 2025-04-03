Грузия депортировала 97 иностранцев, включая граждан Азербайджана

По данным МВД Грузии, Департамент миграции в тесном взаимодействии с другими подразделениями министерства эффективно обеспечивает борьбу с нелегальной миграцией внутри страны.

В частности, за последний месяц из страны были высланы 97 граждан разных стран.

«Часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а другие были принудительно выдворены из страны в результате мер, принятых Департаментом миграции. Выдворенным лицам был запрещен въезд в страну в соответствии с законом.

Всего из Грузии были высланы 97 граждан Индии, Беларуси, Китая, Таджикистана, Азербайджана, России, Бангладеш, США, Ирака, Ирана, Нигерии, Туркменистана, Турции, Египта, Пакистана, Камеруна, Иордании и Кыргызстана, говорится в информации.

Источник: Грузия онлайн