Китай вводит ответные пошлины на всю продукцию из США

Китай объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию импорта из США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Государственного совета КНР.

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что вводит 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году. Таким образом общий объем новых пошлин достигнет 54% и приблизится к 60%, которыми он угрожал во время предвыборной кампании.

Ранее Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт и из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты госдолга.