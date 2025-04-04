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Грузинский парламент выбрал нового руководителя СГБ

First News Media17:05 - Сегодня
Грузинский парламент выбрал нового руководителя СГБ

Парламент Грузии утвердил нового главу Службы государственной безопасности.

Как сообщают грузинские СМИ, кандидатура Анри Оханашвили была вынесена на голосование на пленарном заседании парламента.

За кандидатуру Анри Оханашвили на пост главы СГБ проголосовали 79 депутатов. Парламент утвердил его на шестилетний срок.

Оханашвили сменил на посту главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили. Ранее Оханашвили занимал должность министра юстиции Грузии.

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