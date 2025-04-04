Отбеливатель в курином мясе: в Турции раскрыли страшные подробности массового отравления донером

В Турции выясняются подробности массового отравления, произошедшего в провинции Коджаэли после употребления куриного донера.

Как сообщает Habertürk, причиной могло быть использование отбеливателя при приготовлении куриного мяса для донера.

Около 650 человек отравились куриным донером в Коджаэли, двое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. По факту происшествия задержаны двое владельцев донерной.

Эксперты-гастроэнтерологи отмечают, что в донерных часто используют гнилые и испорченные куски мяса.

Профессор Ведат Горал отметил, что неправильное приготовление куриного мяса может привести к серьезным отравлениям, и призвал граждан быть осторожными при покупке уличной еды, среди которых особенно популярны донер и шаурма.

«Владельцы заведений часто ради экономии времени не следят за правильной температурой внутри мяса на вертеле, она должна достигать как минимум 75°C. Также нередко используют гнилое мясо, а в некоторых случаях пытаются скрыть это с помощью отбеливателя. Это аморально и преступно, так как представляет серьезную угрозу здоровью и жизни людей», — заявил ученый.

По его словам, донерные должны регулярно проверяться местными властями и санитарными службами.

Источник: Habertürk